Arbitrul român le-a anulat două goluri slovacilor, mai întâi în minutul 55, pentru ofsaid, lui Milan Skriniar, iar, mai apoi, lui David Strelec, în minutul 65. De cealaltă parte, arbitrul din Carei a eliminat un jucător nord-irlandez, pe Daniel Ballard, după ce i-a arătat al doilea cartonaș galben în minutul 90+9.

Istvan Kovacs, criticat dur de selecționerul Irlandei de Nord

Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Tomas Bobcek, în minutul 90+1.

La finalul jocului, Michael O’Neill, selecționerul Irlandei de Nord, a fost cel mai supărat, asta pentru că reprezentativa pe care o conduce nu mai are nicio șansă de a ajunge la turneul final.

O’Neill a criticat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs și a spus că decizia de a-i arăta al doilea cartonaș galben lui Daniel Ballard, fotbalistul lui Sunderland, a fost o glumă.

De altfel, O’Neill a dezvăluit ce l-a făcut pe Kovacs să îi arate și lui cartonașul galben imediat după meci.

”Ești întotdeauna dezamăgit când pierzi un meci pe final, așa cum am făcut noi, mai ales din cauza unui gol care în mod clar ar fi trebuit anulat. Cartonașul galben pentru Daniel Ballard (n.r. fotbalistul eliminat de Kovacs) este o glumă. Există un fault clar asupra lui Daniel Ballard la corner, două mâini pe spatele lui. Celelalte două goluri anulate au fost anulate corect. Primul a fost din offside, se vede clar asta, iar la al doilea a fost henț.

Trebuie să analizezi fiecare incident în parte, nu le poți privi cumulativ și apoi să arbitrezi ultimul incident diferit față de cum le-ai arbitrat pe celelalte două. Pentru asta există VAR…

La final i-am spus arbitrului că trebuia să fie mai ferm și m-a avertizat. Am mers să-i strâng mâna. I-am spus: ’Trebuie să fii mai ferm’, iar asta a fost suficient ca să-mi dea cartonaș. Dacă nu am voie să spun asta, atunci nu ar fi trebuit să o spun”, a spus Michael O’Neill după meci.

