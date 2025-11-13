Decizie surprinzătoare! Istvan Kovacs, delegat la partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Slovaciei şi Irlandei de Nord, care va avea loc vineri, la Kosice (21:45), în Grupa A a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului FRF.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Radu Petrescu va fi al patrulea oficial al partidei.

În camera VAR se vor afla tot reprezentanţi ai României, arbitrul video Cătălin Popa şi arbitrul asistent video Marcel Bîrsan.

Supervizarea arbitrajului va fi asigurată de maltezul Clayton Pisani, iar delegatul UEFA pentru acest meci ca fi ucraineanul Iuri Barbaş.

Germania conduce în grupă, cu 9 puncte (+5 la golaveraj), urmată de Slovacia, 9 puncte (+3), Irlanda de Nord, 6 puncte, Luxemburg, 0 puncte.

Kovacs este al doilea arbitru român delegat să oficieze un meci în etapa a noua a preliminariilor, după ce Horaţiu Feşnic a fost anunţat la centru la meciul dintre Andorra şi Albania, care are loc joi, de la ora 21:45, pe Estadi FAF din Encamp, în Grupa K, conform Agerpres.

