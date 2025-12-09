”Săptămână plină pentru arbitrii români în Europa! 5 partide din Europa League și Conference League vor fi conduse de brigăzi din țara noastră”, scrie Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial, unde se detaliază performanța arbitrajului din țara noastră din această săptămână.

Marian Barbu, la VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv



În Europa League, Marian Barbu va conduce duelul dintre VfB Stuttgart (Germania) și Maccabi Tel Aviv (Israel), programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45.

El îi va avea alături pe conaționalii Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu, asistenți, și pe al patrulea oficial Florin Andrei, în timp ce în camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) și Rob Dieperink (Țările de Jos).

Horațiu Feșnic arbitrează Ludogoreț Razgrad - PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu



Horațiu Feșnic se va afla la centru la meciul Ludogoreț Razgrad (Bulgaria) – PAOK Salonic (Grecia, antrenor Răzvan Lucescu), care se joacă tot joi, 11 decembrie, de la ora 19:45.

Din brigada sa mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial Rareș Vidican, iar în camera VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie.

Istvan Kovacs, delegat la Celtic Glasgow - AS Roma, cu fratele Szabolvs Kovacs arbitru de rezervă



La Glasgow, tot joi, 11 decembrie, de la 22:00, Istvan Kovacs va conduce partida dintre Celtic (Scoția) și AS Roma (Italia).

„Centralul” român va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR Cătălin Popa și, din Franța, Jérôme Brisard.

Radu Petrescu îl arbitrează pe Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Bologna



Tot în Europa League, joi, 11 decembrie, ora 22:00, Radu Petrescu va arbitra meciul Celta Vigo (Spania) – Bologna (Italia), în care va fi implicat și un internațional român, Ionuț Andrei Radu, titular în poarta formației spaniole în acest sezon.

Brigada îi mai cuprinde pe asistenții Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă și pe al patrulea oficial Cristian Moldoveanu. În camera VAR vor fi Darren England (Anglia) și Marcel Bîrsan.

Andrei Chivulete, la Lech Poznan - Mainz



Avem o brigadă de arbitri și în Conference League, joi, 11 decembrie, de la 22:00: Andrei Chivulete a fost delegat la jocul dintre Lech Poznań (Polonia) și Mainz (Germania).

El va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Cristi Ilinca, de al patrulea oficial George Roman și, din camera VAR, de Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir.

Info: FRF

