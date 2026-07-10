Fostul atacant al Stelei / FCSB, campion în sezonul 2004-2005, consideră că Universitatea Craiova pornește cu prima șansă.

Oltenii vin după un sezon excelent, în care au reușit eventul, câștigând atât campionatul, cât și Cupa României.

Rică Neaga știe cine câștigă Superliga: „Pleacă cu prima șansă”

În vârstă de 47 de ani, Neaga cunoaște bine atât FCSB, cât și Universitatea Craiova. Ca jucător, a evoluat în trei rânduri pentru formația roș-albastră și a cucerit titlul în sezonul 2004-2005.

De-a lungul carierei a mai jucat la FC Argeș, Al Nassr, Jeonnam Dragons, Seongnam Ilhwa, Neftchi Baku, Unirea Urziceni, Volyn Luțk și CS Mioveni.

După retragere, fostul atacant a fost antrenor secund la Universitatea Craiova și a pregătit mai multe echipe din România. În prezent, este implicat în descoperirea și impresarierea tinerilor fotbaliști. DETALII AICI

„Poate că FCSB negociază cu jucători foarte buni și știți foarte bine că atunci când negociază cu jucători buni sau foarte buni durează. Tot Craiova pleacă cu prima șansă pentru că au păstrat toți jucătorii de anul trecut. Au făcut și două-trei transferuri. Craiova, U Cluj, CFR, cred eu, anul acesta FCSB și Dinamo sunt favorite la titlu”, a declarat Adrian Neaga pentru PRO TV și Sport.ro.

Noul sezon din Superliga începe în vinerea viitoare. Meciul care deschide etapa va fi FC Voluntari - FC Botoșani (de la 18:30), urmat de FCSB - FC Argeș (de la 21:30).

Campioana en-titre Universitatea Craiova va intra în schemă sâmbătă, într-un meci cu UTA Arad. Cele două formații vor da piept de la ora 21:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.