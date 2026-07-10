În următoarele zile va fi prezentat oficial și Eddy Gnahore, fostul jucător al lui Dinamo, care s-a înțeles deja cu FCSB și urmează să efectueze vizita medicală.

Mihai Lixandru, pe picior de plecare de la FCSB

În același timp, gruparea patronată de Gigi Becali s-a despărțit de mulți jucători importanți, inclusiv de căpitanul Darius Olaru.

Se pare că prinde contur încă o despărțire importantă pentru fosta campioană a României. Mihai Lixandru este pe picior de plecare. Mijlocașul defensiv al roș-albaștrilor a bătut palma cu o echipă din zona Golfului.

FCSB s-a înțeles cu clubul respectiv, iar tranferul definitiv se va finaliza în următoarele zile. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a oferit mai multe detalii.

”Nu mai căutăm în zona de mijlocași. Lixandru trebuie să plece, negocierile s-au finalizat. Acolo e mai complicat, echipele sunt de stat, trebuie o aprobare a ministerului. Va fi transfer definitiv, FCSB va încasa”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.