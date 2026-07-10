Eddy Gnahore a ajuns în România și urmează să semneze cu FCSB!

Vineri seară, francezul a aterizat în România (VEZI FOTO mai jos) și a fost surprins la Aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni de corespondenții Pro TV.

Gigi Becali a anunțat recent că s-a înțeles cu Eddy Gnahore , care în ultimele două sezoane a fost legitimat la Dinamo, rivala lui FCSB.

FCSB a rămas cu un singur transfer realizat până acum, Ronny Labone de la Caen, după ce mutarea lui Anderson Ceara de la Csikszereda Miercurea Ciuc a picat pe ultima sută de metri.

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Foto: Paul Ciucă (Pro TV)

La Dinamo, Gnahore era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro

Gabriel Glăvan, despre Gnahore: ”Cel mai bun din România. Nu știu dacă se va încadra”

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, i-a făcut portretul francezului și ridică semne de întrebare. Chiar dacă are cifre excelente, fostul oficial al ”câinilor” nu știe dacă Gnahore se va integra la FCSB.

„Era cel mai bun mijlocaș central din România, asta și pe date, era omul care pasa cel mai bine, cea mai bună acuratețe a paselor în față. A pasat destul de scurt, dar era un jucător de care orice echipă avea nevoie.

Gnahore, cumva, joacă doar în 4-3-3, număr 6, e foarte bun în poziționarea defensivă. Un jucător care reușește să țină echipa sus, recuperează repede mingea. Acum nu știu dacă se va încadra în sistemul tactic de la FCSB sau la cerințele pe care le are această echipă.

E un jucător care joacă scurt, nu joacă neapărat tot timpul decisiv, ceea ce-i place domnului Becali. Nu știu dacă va fi cea mai bună mișcare pentru ambele părți, ca să zic așa”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.