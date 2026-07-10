Mihai Stoica a dat mai multe detalii de la negocierile cu Eddy Gnahore.

Eddy Gnahore, contract pe doi ani cu FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit care va fi durata contractului pe care fostul jucător al lui Dinamo îl va semna cu clubul patronat de Gigi Becali.

De altfel, MM Stoica a explicat cum au ajuns roș-albaștrii la pista Gnahore. Totul s-a pus în derulare după ce negocierile pentru Sami Lahssaini s-au blocat.

”Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Sami, de la La Louviere, și atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse. Adică eu credeam că deja a semnat Gnahore și, în loc să vină Samy, ne-am înțeles destul de rapid cu el.

Practic, dacă noi am fi fost convinși că Eddy Gnahore poate lua în calcul venirea la noi, era făcută de mai demult, dar și el putea avea și alte discuții”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.