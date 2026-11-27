Fostul mijlocaș de la Steaua, Benfica și Porto a pus rezultatul pe seama diferenței de valoare și a lipsei de realism a oltenilor înaintea duelului cu ocupanta locului 2 din Premier League.
„Mi se pare că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Diferența e foarte mare. Universitatea venea pe niște cai mari și venea pe încredere. Încrederea a dispărut după 2-3 minute, când ai văzut cu cine vorbești. Ți-ai dat seama că nu mai este despre tine, ci este numai despre adversar și cât vrea el să joace. După părerea mea, mai mult de 50-60% nu au jucat. Aveau o lejeritate. Înainte de meci ai tot auzit că n-au cu ce să îi surprindă. Mi se pare că nu au fost foarte realiști”, a spus Basarab Panduru, potrivit Primasport.
„I-ai prins în cel mai bun moment”
Fostul internațional a subliniat forța financiară a grupării engleze, dar și forma excelentă pe care o traversează echipa pregătită de Hurzeler în actuala stagiune.
„N-au cum să nu joace banii. Câteodată, contra noastră, nu jucau banii, jucau unii mai slabi decât noi și tot erau mai buni. Ne întrebam când am văzut o echipă care să domine pe cineva din România în halul ăsta. Aici chiar trebuia să fie așa, pentru că nu ai cum să te pui cu ei. Locul 2 nu e întâmplător. I-ai prins în cel mai bun moment. E o echipă nu cu mari valori, dar e o echipă care e antrenată pe anumite trasee. La primul gol, nu că Universitatea putea să facă ceva... Multe nu puteau să facă”, a mai transmis analistul.
Parcursul lui Brighton din campionatul Angliei confirmă analiza lui Panduru. Formația lui Hurzeler are cel mai bun atac din Premier League, cu 26 de goluri în 11 etape, și a câștigat fără gol primit meciurile cu Arsenal (3-0), Manchester City (1-0) și Liverpool (2-0).