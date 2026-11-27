Fostul mijlocaș de la Steaua, Benfica și Porto a pus rezultatul pe seama diferenței de valoare și a lipsei de realism a oltenilor înaintea duelului cu ocupanta locului 2 din Premier League.

„Mi se pare că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Diferența e foarte mare. Universitatea venea pe niște cai mari și venea pe încredere. Încrederea a dispărut după 2-3 minute, când ai văzut cu cine vorbești. Ți-ai dat seama că nu mai este despre tine, ci este numai despre adversar și cât vrea el să joace. După părerea mea, mai mult de 50-60% nu au jucat. Aveau o lejeritate. Înainte de meci ai tot auzit că n-au cu ce să îi surprindă. Mi se pare că nu au fost foarte realiști”, a spus Basarab Panduru, potrivit Primasport.