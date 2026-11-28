Delegația pregătită de Nuno Campos va părăsi Bucureștiul duminică, 29 noiembrie, dar se va opri la Slatina, unde jucătorii vor petrece noaptea dinaintea meciului, potrivit Trumedia.
Decizia a fost luată de antrenorul echipei împreună cu oficialii clubului alb-roșu, obiectivul principal fiind asigurarea unui mediu liniștit pentru fotbaliști înaintea confruntării din etapa a 17-a.
Luptă încinsă la vârful clasamentului
Partida din Bănie pune față în față două dintre echipele aflate pe podiumul campionatului. Universitatea Craiova ocupă prima poziție în SuperLiga, cu 36 de puncte acumulate în 16 etape.
De cealaltă parte, Dinamo se află pe locul 3, cu 33 de puncte, astfel că o victorie pe terenul oltenilor ar aduce formația bucureșteană la egalitate de puncte cu adversara sa directă. În partida tur, Dinamo s-a impus pe teren propriu cu scorul de 5-1.