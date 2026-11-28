Delegația pregătită de Nuno Campos va părăsi Bucureștiul duminică, 29 noiembrie, dar se va opri la Slatina, unde jucătorii vor petrece noaptea dinaintea meciului, potrivit Trumedia.

Decizia a fost luată de antrenorul echipei împreună cu oficialii clubului alb-roșu, obiectivul principal fiind asigurarea unui mediu liniștit pentru fotbaliști înaintea confruntării din etapa a 17-a.