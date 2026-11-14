GALERIE FOTO Cu Rădoi, Băluță și Stoican în echipă, Craiova lui Mititelu a jucat astăzi! Pe ce loc se află FCU 1948 Craiova în Liga 4 Dolj

Cu Rădoi, Băluță și Stoican în echipă, Craiova lui Mititelu a jucat astăzi! Pe ce loc se află FCU 1948 Craiova în Liga 4 Dolj Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Adrian Mititelu și-a înscris din nou echipa, Fotbal Club Universitatea 1948 Craiova, în competițiile oficiale.

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Universitatea CraiovaFCU 1948 CraiovaAdrian MititeluStefan StoicaACS Afrem și Stoica
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Adrian Mititelu / Foto: Facebook
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FCU 1948 Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a luat-o de la capăt în acest sezon în Liga 4 Dolj, unde aliniază o echipă formată mai ales din juniori.

Astăzi, în etapa 11, Universitatea a remizat pe teren propriu cu Viitorul Predești, scor 3-3.

Meciul s-a disputat pe Arena ”Tărâmul Leilor” din Craiova.

Momentan, FCU 1948 se află pe locul 13 (din 15 echipe) în campionatul în care lider neînvins este Metropolitan Ișalnița.

Antrenor la echipa lui Mititelu este Ștefan Stoica, fost fotbalist la Universitatea Craiova (campion în 1991) și Steaua și selecționer al Moldovei.

Echipa de start folosită astăzi de FCU 1948 Craiova în 3-3 cu Viitorul Predești

Rezultatele echipei din acest sezon din Liga 4 Dolj: o singură victorie în primele 11 etape

Etapa 1: 1-4 (a) cu Tractorul Cetate

Etapa 2: 2-5 (d) cu Unirea Amărăștii de Jos

Etapa 3: 3-2 (a) cu Știința Danubius Bechet

Etapa 4: 2-3 (d) cu ACS Afrem și Stoica

Etapa 5: a stat

Etapa 6: 1-3 (d) cu Știința Celaru

Etapa 7: 1-1 (a) cu CS Cârcea

Etapa 8: 0-3 (d) cu Avicola Rojiște

Etapa 9: 0-5 (a) cu RFG Melinești

Etapa 10: 2-4 (d) cu Metropolitan Ișalnița

Etapa 11: 3-3 (a) cu Viitorul Predești

Craiova lui Mititelu a revenit în vară în competițiile oficiale

Vara trecută, echipa lui Adrian Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2 și s-a ales cu o sancțiune de 34 de puncte provocată de datoriile cumulate. 

Gruparea din Bănie s-a înscris în această vară în Liga 4 Dolj și a debutat oficial în luna iulie cu un meci în Cupa României, pierdut în fața celor de la ACSO Filiași.

Foto: Fotbal Club Universitatea 1948

Info: AJF Dolj

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