FCU 1948 Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a luat-o de la capăt în acest sezon în Liga 4 Dolj, unde aliniază o echipă formată mai ales din juniori.
Astăzi, în etapa 11, Universitatea a remizat pe teren propriu cu Viitorul Predești, scor 3-3.
Meciul s-a disputat pe Arena ”Tărâmul Leilor” din Craiova.
Momentan, FCU 1948 se află pe locul 13 (din 15 echipe) în campionatul în care lider neînvins este Metropolitan Ișalnița.
Antrenor la echipa lui Mititelu este Ștefan Stoica, fost fotbalist la Universitatea Craiova (campion în 1991) și Steaua și selecționer al Moldovei.
Echipa de start folosită astăzi de FCU 1948 Craiova în 3-3 cu Viitorul Predești
Rezultatele echipei din acest sezon din Liga 4 Dolj: o singură victorie în primele 11 etape
Etapa 1: 1-4 (a) cu Tractorul Cetate
Etapa 2: 2-5 (d) cu Unirea Amărăștii de Jos
Etapa 3: 3-2 (a) cu Știința Danubius Bechet
Etapa 4: 2-3 (d) cu ACS Afrem și Stoica
Etapa 5: a stat
Etapa 6: 1-3 (d) cu Știința Celaru
Etapa 7: 1-1 (a) cu CS Cârcea
Etapa 8: 0-3 (d) cu Avicola Rojiște
Etapa 9: 0-5 (a) cu RFG Melinești
Etapa 10: 2-4 (d) cu Metropolitan Ișalnița
Etapa 11: 3-3 (a) cu Viitorul Predești
Craiova lui Mititelu a revenit în vară în competițiile oficiale
Vara trecută, echipa lui Adrian Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2 și s-a ales cu o sancțiune de 34 de puncte provocată de datoriile cumulate.
Gruparea din Bănie s-a înscris în această vară în Liga 4 Dolj și a debutat oficial în luna iulie cu un meci în Cupa României, pierdut în fața celor de la ACSO Filiași.
Foto: Fotbal Club Universitatea 1948
Info: AJF Dolj