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FCU 1948 Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a luat-o de la capăt în acest sezon în Liga 4 Dolj, unde aliniază o echipă formată mai ales din juniori.

Astăzi, în etapa 11, Universitatea a remizat pe teren propriu cu Viitorul Predești, scor 3-3.

Meciul s-a disputat pe Arena ”Tărâmul Leilor” din Craiova.

Momentan, FCU 1948 se află pe locul 13 (din 15 echipe) în campionatul în care lider neînvins este Metropolitan Ișalnița.

Antrenor la echipa lui Mititelu este Ștefan Stoica, fost fotbalist la Universitatea Craiova (campion în 1991) și Steaua și selecționer al Moldovei.

Echipa de start folosită astăzi de FCU 1948 Craiova în 3-3 cu Viitorul Predești