Primul meci de fotbal s-a jucat în Imperiul otoman în 1875

Fotbalul a fost adus în Imperiul Otoman de soldați, marinari și comercianți britanici, iar primul meci s-a jucat în Salonic, aflat la acel moment sub controlul sultanului, în 1875. Prima echipă înființată a fost FC Smyrna, iar primul meci consemnat oficial a fost între două echipe formate din etnici din Levant, Bournabat Football Club și Constantinople FC.



La acel moment, turcii aveau interzis să facă sport, activitate care se considera că contravine regulilor islamice, așa că prima echipă a fost înființată abia în 1899, Siyah Coraplilar FK (Kadikoy, Istanbul). Prima competiție a fost creată în 1904 și se numea Istanbul Futbol Ligi (Constantinople Football Association League), fondatorii fiind James La Fontaine și Henry Pears.



România, prima adversară a nationalei Turciei

După transformarea în republică și preluarea conducerii de către tineri politicieni reformatori, s-a format Futbol Hey'et-i Muttehidesi (Federația de Fotbal din Turcia). Primul meci al echipei naționale a Turciei a fost împotriva României, antrenată de Constantin Rădulescu, pe 26 octobrie 1923. Partida s-a jucat la Istanbul, cu 7.500 de spectatori, și s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Turcii erau conduși de pe bancă de legendarul Ali Sami Yen și îi aveau în teren pe celebrii Bedri Gursoy, Zeki Rıza Sporel, Alaattin Baydar, Ismet Ulug, Nihat Bekdik și Nedim Kaleci.



În ciuda semnării Tratatului de la Lausanne, multe țări au refuzat inițial să joace împotriva Turciei, care încerca să facă uitate frământările politice interne, ce duseseră la genocidul minorităților grecești, armene, asiriene și yazidi, ca răspuns la crimele de război făcute de armata rusă și aliații locali în Primul Război Mondial. În aceste condiții, TFF a fost admisă în FIFA și UEFA abia în 1962. Ulterior, Naționala României a devenit un adversar tradițional al turcilor, care au învins de cinci ori, au obținut opt remize și au pierdut de 14 ori în aceste confruntări.

Foto - Getty Images

