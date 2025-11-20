OPINIE Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale

Florin Caramavrov
În mod normal, nu avem nicio șansă în fața turcilor.

Sunt mai valoroși, câțiva joacă la echipe importante din Europa, plus alții la Galatasaray și Fenerbahce, au antrenor mai updatat la realitățile actuale ale fotbalului mondial. Ar fi o surpriză de proporții să trecem de semifinala din baraj, iar pentru asta avem nevoie de mult, foarte mult noroc.

Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale

Totuși, să căutăm niște argumente care să ne facă să sperăm.

Marele nostru atu este acela că Mircea Lucescu a antrenat în Turcia, mai întâi pe Galatasaray (2000-2002), apoi pe Beșiktaș (2002-2004) și ultima oară chiar naționala acestei țări (2017-2019). Să zicem că-i cunoaște pe turci, deși au trecut 6 ani de la ultima „descălecare” și peste 20 de la prima. S-au schimbat multe de atunci, naționala Semilunei a tot progresat, dar vicleanul Lucescu ar putea pregăti câteva capcane. Sunt 4 luni până atunci, are timp destul să-i descifreze și să-i contracareze. Chiar ar trebui să se simtă acum experiența pe care a acumulat-o în peste 40 de ani de antrenorat.

Al doilea atu ar putea fi revenirea lui Radu Drăgușin, un adevărat luptător, care îi poate strânge și pe ceilalți tricolori în jurul lui. E singurul care joacă la o echipă importantă într-un campionat important, poate cel mai puternic din întreaga lume la ora actuală. Sper ca Radu să fie complet refăcut la ora jocului și să acumuleze multe meciuri pentru Tottenham. 

În afară de Drăgușin, cu cine să anihiliăm noi jucători care vin de la Real Madrid (Arda Guller – cotat la 60 de milioane de euro), Juventus (Kenan Yildiz – 75 milioane), Inter Milano (Calhanoglu – 25 milioane) și Frankfurt (Can Uzun – 45 milioane)? Cu Burcă de la Yunan Yukun, cu Ghiță, din liga a doua germană, sau cu Rakovițan de la Rakov? Cam greu.

Reper - mobilizarea cu Austria

Un al treilea atu ar fi victoria noastră cu Austria, chiar dacă a fost obținută pe teren propriu. Dar e un punct de plecare. Ai noștri au putut atunci să se mobilizeze și să joace de la egal la egal cu un adversar mai puternic, având în componență mulți jucători care evoluează în Bundesliga. Lucescu a reușit să-i capaciteze și să-i monteze pe băieți, sper s-o facă și la confruntarea cu Turcia.

Din păcate, aici mi s-au cam terminat argumentele, trase de păr și ele, recunosc. Putem doar să gândim pozitiv: că Rațiu va atinge forma de anul trecut, că Mihăilă va juca mai mult la echipa de club, că Louis Munteanu va redeveni golgheterul din campionatul precedent, că Ionuț Radu va prinde un meci de zile mari. 

Până la urmă, de ce să nu sperăm? Ce ne costă? Minuni au mai fost în fotbal. Poate facem și noi una...

