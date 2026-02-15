UTA Arad a obținut trei puncte vitale duminică, în etapa a 27-a din Superliga, după un final incandescent cu FC Botoșani. Arădenii s-au impus grație reușitelor semnate de Pospelov și Costache, ultimul marcând din penalty în minutul 90, chiar la ultimul său meci pentru „Bătrâna Doamnă”.

Imediat după fluierul final, Adrian Mihalcea a analizat partida și a vorbit despre șansele reale pe care echipa sa le are acum la primele șase locuri. Tehnicianul a subliniat importanța victoriei, obținută în fața unei contracandidate directe.

„Când te apuci de o astfel de meserie ai și riscuri, dar la final e plăcut. Am câștigat 3 puncte contra unei echipe bune. Astăzi, după numărul mare de ocazii, am meritat să câștigăm. Fac parte din joc ratările, trebuie să lucrăm și la faza de finalizare. Și la meciul cu Csikszereda am avut ocazii mari și nu puteam să închidem jocul. Va urma o nouă finală, cea de la Galați. Cine va câștiga, va avea șanse reale de a intra în play-off. Săptămâna asta va fi mult mai pozitivă, după acest rezultat bun”, a transmis Mihalcea la flash-interviu.

Regrete pentru plecarea marcatorului decisiv

Deși entuziasmat de parcursul echipei, care a atins un record de puncte de la promovare, antrenorul a recunoscut că despărțirea de Valentin Costache, autorul golului victoriei, lasă un gol în ofensivă.

„Eu am încredere deplină în toată lumea. Sincer, îmi pare rău că pleacă Costache. Rămânem descoperiți. Vedeți ce înseamnă o luptă meci de meci. De când echipa a promovat avem cel mai mare număr de puncte, ținând cont că am fost huliți după meciul din Cupă. Discuții vor fi, au fost, e mai puțin important. În aceste meciuri putem să facem un număr de puncte și putem să vorbim de play-off. Mai sunt 9 puncte în joc, dacă le luăm, o să fim în play-off. Am vorbit vreodată de arbitraje? E o oarecare tensiune, e o presiune foarte mare și pe arbitraje și pe echipe, dar nu am comentat niciodată”, a mai spus tehnicianul arădenilor.

În urma acestui rezultat, lupta pentru play-off se ascute. FC Botoșani rămâne pe locul 6, cu 42 de puncte, în timp ce UTA vine tare din urmă, ocupând poziția a 8-a, cu 41 de puncte.