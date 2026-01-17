Unirea Slobozia – UTA Arad, 13:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Unirea Slobozia: R. Popa - A. Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Albu, T. Lungu, Dragu, Papeau, Dulcea – Said

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Pospelov, Poulolo, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Abdallah, Roman, Costache - M. Coman

Cele două formații au obiective diferite în următoarea perioadă. Cu o victorie, arădenii pot urca, cel puțin temporar pe loc de play-off, în timp ce Unirea Slobozia are nevoie de puncte pentru a rămâne departe de pericolul retrogradării.

UTA Arad ocupă locul 8 în clasamentul Superligii, cu 32 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia este pe locul 12, cu 21 de puncte.

În turul campionatului regulat, cele două formații au remizat, scor 1-1, după un gol marcat de ialomițeni în prelungiri prin Șerbănică.

