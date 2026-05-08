La flash-interviuri, Adrian Mihalcea, antrenorul învingătorilor, a lăsat să se înțeleagă faptul că ar putea să plece de la UTA la finalul sezonului, însă nu a oferit detalii.
Adrian Mihalcea, despre viitorul său: „Discut cu cine trebuie și vom vedea”
„Suporterii m-au făcut fericit cred că de la primul joc, când am început acest campionat. Le mulțumesc de fiecare dată pentru aportul depus.
(n.r.- v-au convins suporterii să rămâneți) Nu trebuie să mă convingă nimeni, eu știu ceea ce trebuie să fac. Lucrurile sunt clare, nu le discut acum la televizor. Le discut cu cine trebuie și vom vedea.
Ca de fiecare dată, orice meci îl trăiești pentru că vrei și îți dorești enorm să câștigi. Le-am promis că în ziua sărbătorii de 81 de ani le vom oferi victoria cu Constanța. Nu am reușit, dar cred că această victorie e exact ce și-au dorit ei pentru acest sfârșit de campionat.
Până acum au avut un comportament ireproșabil. Am reușit să creăm un grup care să se lupte chiar și când obiectivele erau clar atinse. Mă bucur și cred că ne vom prezenta la fel și la ultima partidă.
Avem jucători care joacă din iarnă constant, care joacă doar ei. Or fi și ei obosiți sau poate chiar relaxați. Dar important e doar să câștigi”, a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviuri, conform digisport.ro.
Situația din clasament și echipele utilizate
UTA are 36 de puncte şi este a doua în clasamentul play-out-ului, după FCSB, în timp ce echipa ciucană are 30 de puncte, ocupând locul 4.
- UTA: Gorcea - F. Iacob, Pospelov, Benga, Alomerovic - Odada, Mino Sota (Van Durmen 89') - Hakim Abdallah (Luca Mihai 89'), A. Roman (Tzionis 83'), Ţăroi (Denis Ile 89') - M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
- Csikszereda: E. Pap - Bloj, Csuros, Palmeş, Trif - E. Bodo (Brugger 90') - Anderson Ceara (Loeper 84'), Vereş, Dusinszki (Kleinheisler 46'), Szalay (Gustavinho 90') - Eppel (Dolny 71'). Antrenor: Robert Ilyeş
- Cartonaşe galbene: - / Anderson Ceara 20', Bloj 59', Kleinheisler 81'
- Arbitri: Viorel Flueran - Daniel Ilinca - Mihăiţă Necula
- Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Mircea Orbuleţ