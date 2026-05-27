Asociat în ultima perioadă cu fotbalul din Grecia, Charalambous ar putea reveni chiar în țara sa natală, la AEK Larnaca, vicecampioana Ciprului, aflată în căutarea unui alt antrenor după ce a pierdut din nou titlul.

Antrenorul Javi Rozada nu vrea să rămână la echipă și din sezonul următor, iar prima variantă pe lista cellor de la Larnaca este Elias Charalambous, cu care clubul ar urma să atace în sezonul următor atât titlul de campioană, cât și calificarea în faza principală din UEFA Conference League.

Elias Charalambous e dorit de AEK Larnaca: ”Conducerea lucrează intens”

„AEK Larnaca pregătește schimbări importante pentru noul sezon, atât la nivelul băncii tehnice, cât și al lotului. După victoria spectaculoasă din ultima etapă, 4-3 cu Aris Limassol, clubul cipriot se desparte de antrenorul Javi Rozada.

Potrivit informațiilor din Cipru, directorul tehnic Xavi Roca are deja un favorit pentru postul de antrenor principal. Unul dintre numele apreciate de suporteri este Elias Charalambous, însă decizia finală îi va aparține oficialului catalan.

În paralel, conducerea lucrează intens și la construcția lotului pentru sezonul viitor, AEK Larnaca pregătind mai multe modificări în această vară”, scrie publicația gipedo.politis.com.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu două luni

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.