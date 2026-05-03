Au marcat Grozav în minutul 90+7 din penalty pentru Petrolul şi Benga în minutul 12 pentru UTA.
Reacția lui Adrian Mihalcea după Petrolul - UTA 1-1
La finalul confruntării, Adrian Mihalcea, antrenorul „păgubiților” din prelungiri, a comunicat că obiectivul echipei sale este să termine play-out-ul pe poziția a doua (locul opt la general).
„A fost un meci frumos, bun din partea noastră. Am avut ocaziile mai clare, am ratat și un penalty. Noi, în campionatul regulat, i-am bătut în minutul 90+6 dintr-o lovitură liberă. Jocul ducea către o victorie a noastră, asta e.
Din păcate, acest copil care a intrat a făcut henț, nu e un capăt de țară. Rămânem cu acest punct care ne menține pe acel loc din play-out. Abdallah și Roman s-au pus de acord cine să execute penalty-urile, după ce a plecat Costache. Nu am vrut să mă bag. E un lucru pe care l-am delegat către ei. Ar fi fost 2-0, un meci mai ușor.
Pe bancă mai aveam un băiat născut în 2009 și așa l-am scos pe Țăroi din zona lui din bandă și l-am pus în spatele vârfului, un copil care nu a putut duce tot meciul. Pe Iacob l-am urcat în linia de mijloc.
A trebuit să facem aceste permutări și cred că ne-au ieșit în mare parte, dar în minutul 90 trebuie să fim mai atenți. I-am transmis că e la început de drum, că trebuie să ridice capul, din lucrurile astea poate învăța (n.r.- David Ciubăncan, care a făcut hențul din prelungiri).
Sunt 3 puncte acum, e destul de dificil, FCSB va juca acasă cu Slobozia, FCSB se poate impune fără probleme împotriva oricărei echipe. Măcar să continuăm și să ne consolidăm acest loc 8”, a transmis Adrian Mihalcea, la flash-interviurile de la televiziunea Digi Sport.
Echipele utilizate
- Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Rodrigues (Ricardinho 81’), Papp, Roche, A. Dumitrescu – Dongmo (Hanca 82‘), Jyry – R. Pop (Boţogan 72’), Rafinha (V. Gheorghe 66’), Grozav – Chică-Roşă (Aimbetov 46’). Antrenor: Mehmet Topal.
- UTA: Gorcea – Iacob, Poulolo, Benga, Van Durmen – Odada, Sota (Hrezdac 83’) – Abdallah (Stolnik 89’), Roman (Tzionis 77’), Ţăroi (Ciubăncan 83’) – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.
- Cartonaşe galbene: Rodrigues 17’, Papp 62‘ / Roman 15’, Sota 21‘
- În minutul 49, oaspeţii au ratat un penalty prin Roman.
- În minutul 62, un gol al echipei UTA, marcat de Poulolo, a fost anulat pentru ofsaid după intervenția VAR.
Partida a fost arbitrată de Iulian Călin, ajutat de asistenţii Marius Badea şi George Duţă, de arbitrii VAR Iulian Dima şi Cristina Trandafir şi de rezerva Ionuţ Coza. Observator de arbitri a fost Liviu Ciubotariu.