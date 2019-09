ADIO afaceri de MILIOANE intre Hagi si FCSB!!! Anuntul momentului a fost facut de Hagi: bariera in fata ofertelor lui Becali

Hag isi propune sa faca pasul urmator cu Viitorul!

Va incerca sa consolideze lotul si sa se bata in fiecare an pentru obiective importante. Hagi nu mai vrea sa vanda jucatori in Liga 1, indiferent de ofertele pe care le primeste. Are de gand sa negocieze doar plecari in campionatele importante.

"Nu mai dorim sa vindem in tara, vrem sa dam unul, doi, trei jucatori in strainatate. In rest, vrem sa luptam cu cei mai buni din Romania. Suntem de cativa ani impreuna, avem experienta. Pe termen mediu, as vrea ca Viitorul sa ajunga in primele 4 cluburi din Romania. In unele privinte suntem deja acolo, in altele nu. Vrem sa intarim Academia, s-o dezvoltam si mai bine, iar la echipa mare sa nu mai dam jucatori in tara, sa dam numai afara. Din tara, vrem sa luam jucatori pentru a putea concura cu echipele care au un statut. Asta e ideea mea, incerc sa merg pe ea! Sa vedem daca reusim. Daca nu, o sa mearga inainte echipa, dar nu cu mine pe banca", a spus Hagi la PRO X.