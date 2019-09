Jonathan Rodriguez a primit o oferta din Polonia, dupa ce a refuzat Dinamo si FCSB: "Nu-mi merg la Dinamo, nu imi place asa" 

Jucatorul lui FC Botosani a primit o oferta din Polonia, urmand sa paraseasca echipa din iarna.

Jonathan Rodriguez, mijlocasul in varsta de 29 de ani este aproape de un transfer in Polonia. Jucatorul argentinian a fost punct de interes si pentru marile cluburi din Romania, insa le-a refuzat pentru a ramane la Botosani.

Conform Fanatik, Gigi Becali a facut o oferta pentru el in vara anului 2018, insa nu s-a concretizat nimic. Marea rivala, Dinamo, a incercat sa il aduca pe argentinian in perioada de transferuri recent incheiata, insa jucatorul a refuzat, unul din motive fiind suporterii agresivi pe care Dinamo ii are.

"Nu cred la Dinamo. Daca e 2-0 intra suporterii pe stadion, nu. Nu-mi place asa. Stau aici, e mai bine", a spus Rodriguez conform sursei citate.

Nu mai ramane in iarna la Botosani

Argentinianul are sanse foarte mici sa mai ramana la Botosani dupa oferta primita. Evolutiile sale foarte bune nu au trecut neobservate, clubul din Polonia exprimandu-si interesul de acum pentru mijlocas. Valeriu Iftime este dispus sa il lase sa plece, in schimbul unei sume de minimum 500.000 de euro.