Andrei Ivan, cel mai slab de pe teren in Craiova - FCSB! Atacantul venit sa ia titlul cu Craiova a dezamagit complet! Cine a fost cel mai bun! Cifrele publicate de Instat

Ivan cel mai slab jucator din Craiova-FCSB! Cifrele Instat pentru partida de aseara.

FCSB s-a impus cu 1-0 in Banie in derby-ul cu Craiova si se afla la a doua victoreie consecutiva in campionat. Golul victoriei a fost marcat de Tsoumou dupa o gafa magistrala a portarului Mirko Pigliacelli.

Instat a publicat cifrele jucatorilor pentru meciul de aseara, iar cel mai slab jucator de pe teren a fost Andrei Ivan, atacant adus de Craiova in aceasta vara. Atcantul craiovei a adunat un index de 199 conform Fanatik. Nu a trimis niciun sut pe poarta si a castigat doar 29% din duelurile unu la unu, iar in duelurile aeriene a fost depasit de fiecare data. Pigliacelli a fost al doilea cel mai slab om de pe teren cu un index de 201, el fiind principalul vinovat la golul incasat de Craiova.

Cel mai bun jucator de pe teren a fost Planici, care a obitinut un index de 327 , urmat de Mihai Pintilii cu un index de 316 si Pantiru cu un index de 303.

Dupa aceasta victorie, FCSB se afla pe locul 11 in clasament la 10 puncte de liderul CFR Cluj, in schimb ce Craiova se afla pe locul 4 cu 16 puncte. Etapa viitoare FCSB va juca impotriva celor de la CFR Cluj pe Arena Nationala, iar U craiova se va deplasa la Medias pentru meciul cu Gaz Metan.