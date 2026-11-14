EXCLUSIV Adi Popa știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Asta e clar” + Unde va merge fostul oficial

Adi Popa știe de ce a plecat MM Stoica de la FCSB: „Asta e clar” + Unde va merge fostul oficial Superliga "Eu nu joc finala! Am contract pana pe 30 iunie, mai am 4 zile si gata! Ii dedic golul domnului Becali!" Adi Popa si-a anuntat IN DIRECT plecarea de la FCSB
SPORT.RO
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Adi Popa a comentat plecarea lui MM Stoica de la FCSB. 

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Adi PopaFCSBMM Stoicavoyo sport live
Din articol

Mihai Stoica a părăsit-o pe FCSB, în urma rezultatelor salbe înregistrate de formația roș-albastră.

MM și-a dat demisia și nu mai este oficial la formația bucureșteană de joi, când a fost făcut anunțul.

Adi Popa, despre următorul pas a lui MM Stoica: „Cum a zis și Gigi Becali”

Fostul jucător de la FCSB a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Adi Popa a lucrat alături de MM Stoica la formația roș-albastră și a spus de ce crede că și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB.

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Adi Popa
Adi Popa
Adi Popa
Adi Popa
Adi Popa / Foto: Sport.ro
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(n.r. Cum ți se pare această plecarea a lui Mihai Stoica, pentru că ai lucrat cu el la FSCB) Eu și când am venit din Anglia la ei Mihai Stoica era plecat și după două luni s-a întors, plecase cu două-trei zile înainte să fi venit eu.

Nu am foarte mult habar despre dedesubturile acestei plecări, dar e clar că ce s-a întâmplat în ultimul timp, toate declarațiile lui Gigi Becali, toate scandalurile de acolo din academie, cu antrenorii și cu ce se întâmplă, probabil că l-au împins să își dea demisia, nu a fost ceva la care s-a gândit.

(n.r. Te aștepți ca Mihai Stoica să se întoarcă la FCSB în viitorul apropiat) Exact, poate nu în două-trei luni, dar, cum a zis și Gigi Becali, la vară îl așteaptă înapoi”, a spus Adi Popa, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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