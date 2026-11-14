Mihai Stoica a părăsit-o pe FCSB, în urma rezultatelor salbe înregistrate de formația roș-albastră.

MM și-a dat demisia și nu mai este oficial la formația bucureșteană de joi, când a fost făcut anunțul.

Adi Popa, despre următorul pas a lui MM Stoica: „Cum a zis și Gigi Becali”

Fostul jucător de la FCSB a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Adi Popa a lucrat alături de MM Stoica la formația roș-albastră și a spus de ce crede că și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB.