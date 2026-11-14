Mihai Stoica a părăsit-o pe FCSB, în urma rezultatelor salbe înregistrate de formația roș-albastră.
MM și-a dat demisia și nu mai este oficial la formația bucureșteană de joi, când a fost făcut anunțul.
Adi Popa, despre următorul pas a lui MM Stoica: „Cum a zis și Gigi Becali”
Fostul jucător de la FCSB a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.
Adi Popa a lucrat alături de MM Stoica la formația roș-albastră și a spus de ce crede că și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB.
„(n.r. Cum ți se pare această plecarea a lui Mihai Stoica, pentru că ai lucrat cu el la FSCB) Eu și când am venit din Anglia la ei Mihai Stoica era plecat și după două luni s-a întors, plecase cu două-trei zile înainte să fi venit eu.
Nu am foarte mult habar despre dedesubturile acestei plecări, dar e clar că ce s-a întâmplat în ultimul timp, toate declarațiile lui Gigi Becali, toate scandalurile de acolo din academie, cu antrenorii și cu ce se întâmplă, probabil că l-au împins să își dea demisia, nu a fost ceva la care s-a gândit.
(n.r. Te aștepți ca Mihai Stoica să se întoarcă la FCSB în viitorul apropiat) Exact, poate nu în două-trei luni, dar, cum a zis și Gigi Becali, la vară îl așteaptă înapoi”, a spus Adi Popa, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.