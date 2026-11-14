CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe SC Csikszereda cu scorul de 3-2 (2-0, 0-1, 1-1), vineri seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, într-un derby de tradiţie din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

SC Csikszereda - Steaua 2-3

Vladislav Teamriuc şi Szabolcs Hildebrand (2) au marcat golurile Stelei, în timp ce pentru ciucani au punctat Csanad Fodor şi Balazs Szabolcs Peter.

În alt meci, ACSHC Fenestela 68 a trecut de CSM Galaţi cu scorul de 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), pe Patinoarul ”Dunărea”.

Zoltan Roth şi Daniel Kuliaş au înscris pentru învingători, iar Mihailo Krasnojon a semnat golul gazdelor.

Clasamentul din Campionatul Național de hochei pe gheață

1. CSM Corona Braşov 29 puncte (11 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 22 (10)

3. SC Miercurea Ciuc 21 (10)

4. ACSHC Fenestela 20 (12)

5. CSM Galaţi 15 (11)

6. CSA Steaua 10 (10)

7. ACS Sapientia U23 3 (8)

8. Sportul Studenţesc 0 (8)

Info: Agerpres

Foto: Csíkszeredai Sportklub