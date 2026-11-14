Gigi Becali, patronul fostei campioane a României, s-a declarat în mai multe rânduri nemulțumit de randamentul lui Aymen Boutoutaou, atacantul lateral adus în vară de la FC Sochaux pentru un milion de euro.

Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, care s-a despărțit de gruparea roș-albastră joi, îl vede însă pe Aymen Boutoutaou ca pe un jucător care poate face diferența în timpul celor 90 de minute.

Adi Popa a comentat situația fotbalistului pentru care MM Stoica a girat la FCSB: ”Nu mi se pare corect! Noi vrem grătare”

Adi Popa, ex-FCSB, a sărit în apărarea lui Aymen Boutoutaou și a explicat că fotbalistul are nevoie de timp pentru a se adapta la noua echipă, mai ales în contextul presiunii venite de la patron.

Fostul internațional consideră că așteptările de la atacantul francez sunt exagerate.

”Mie îmi place de el, e un jucător tehnic însă noi, în România, vrem peste noapte să vină magie. Nu avem răbdare să se adapteze. Nu vorbește limba, e într-o țară nouă, o nouă cultură, o altă presiune la echipă. A venit din Liga 3. Ok, una e să e lupți la promovarea din Liga 3 în Liga 2, alta e să te lupți cu presiune în fiecare meci, din partea suporterilor, din partea patronului. Nu e ușor să te adaptezi la chestii de genul și ei vor să se întâmple asta într-o lună, două.

Mai e o idee: să spunem că el ar fi un jucător decisiv, cum îl consider și eu. Tu ai vândut un jucător decisiv care îți câștiga meciurile cu 3 milioane - Olaru. Tu ai dat un milion pe un jucător de la care te aștepți să facă ce făcea Olaru. Nu mi se pare corect! Dacă dădeai 3-4 milioane puteai să spui 'da mă! am pretenția asta de la el!'.

Nici grătare, nici să zicem o investiție masivă și vrem, din nimic, să iasă... știți expresia!”, a spus Adi Popa la Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.