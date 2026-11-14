Probleme de sănătate pentru Mihai Stoica! Dezvăluiri după despărțirea de FCSB: „Nu mă simt bine deloc”

Probleme de sănătate pentru Mihai Stoica! Dezvăluiri după despărțirea de FCSB: „Nu mă simt bine deloc” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit că are probleme de sănătate.

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Mihai StoicaFCSB
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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Probleme de sănătate pentru Mihai Stoica

Patronul FCSB a făcut „curățenie” generală în cadrul echipei, nume precum Florin Cernat sau Alin Stoica plecând de la formația roș-albastră. „Retrogradat” de Gigi Becali, Mihai Stoica a hotărât să își dea demisia pe parcursul zilei de joi, 12 noiembrie.

După mai bine de două decenii în care s-a aflat, în mai multe mandate, la conducerea roș-albaștrilor, Mihai Stoica a decis să facă pasul în spate. Dacă inițial Gigi Becali nu a fost de acord cu demisia, argumentele lui „MM” l-au convins.

La o zi după despărțirea oficială, Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre motivele pentru care a ales să plece are legătură cu problemele de sănătate. Fostul oficial al FCSB ține de mai multe ori pe an fasting, iar în timpul meciurilor glicemia îi „sare în aer”.

Neregulile au început de peste 20 de ani, „MM” luând în dese rânduri calmante pe parcursul duelurilor, asta pentru ca durerile să fie ameliorate. Deși a renunțat la medicamentație, Mihai Stoica a expus că problemele de sănătate sunt reale, iar această pauză este bine-venită.

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„Există un alt motiv pentru care am nevoie de liniște la momentul ăsta. Eu am chestiile alea, nu mănânc șapte zile, nu mănânc trei zile, mă monitorizez. 

În perioada în care mâncam, m-am monitorizat, am pus niște senzori din-ăștia glicemici să văd între ce limite am glicemia și așa mai departe. Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna!

Făceam spike, se ducea sus de tot, numai și numai în timpul meciurilor și când mă enervam foarte tare. Dar, în timpul meciului mă distrugea! Organismul suferă foarte tare”, dezvăluie Stoica.

(n.r. Ai început să te simți rău în timpul meciurilor?) Rău! Cum am mai spus. Eu am o istorie de calmante care a durat mulți ani, peste 20 de ani. Le-am lăsat din 2015, dar nu mă simt bine la meciuri, nu mă simt bine deloc. Am probleme de sănătate reale! Chiar nu-i normal. Și mă chinui să mănânc o dată înainte de meci. Nu prea îmi arde, dar glicemia se duce, sparge plafonul după meci la 02.00 noaptea”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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