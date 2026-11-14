Probleme de sănătate pentru Mihai Stoica! Dezvăluiri după despărțirea de FCSB: „Nu mă simt bine deloc”

Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Probleme de sănătate pentru Mihai Stoica

Patronul FCSB a făcut „curățenie” generală în cadrul echipei, nume precum Florin Cernat sau Alin Stoica plecând de la formația roș-albastră. „Retrogradat” de Gigi Becali, Mihai Stoica a hotărât să își dea demisia pe parcursul zilei de joi, 12 noiembrie.

După mai bine de două decenii în care s-a aflat, în mai multe mandate, la conducerea roș-albaștrilor, Mihai Stoica a decis să facă pasul în spate. Dacă inițial Gigi Becali nu a fost de acord cu demisia, argumentele lui „MM” l-au convins.

La o zi după despărțirea oficială, Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre motivele pentru care a ales să plece are legătură cu problemele de sănătate. Fostul oficial al FCSB ține de mai multe ori pe an fasting, iar în timpul meciurilor glicemia îi „sare în aer”.

Neregulile au început de peste 20 de ani, „MM” luând în dese rânduri calmante pe parcursul duelurilor, asta pentru ca durerile să fie ameliorate. Deși a renunțat la medicamentație, Mihai Stoica a expus că problemele de sănătate sunt reale, iar această pauză este bine-venită.