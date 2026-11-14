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Dinamo 2 a câștigat ieri cu 3-1 în deplasare la Mihăilești meciul cu Axi Arena din Liga 3, iar pe lista marcatorilor s-a aflat din nou fotbalistul cu poftă de gol din echipa antrenată de Adrian Ropotan - atacantul Adrian Marian Sârbu, care acum a semnat o dublă.

Adrian Sârbu are poftă de gol la Dinamo 2

Sârbu, 22 de ani, are deja 11 goluri în cele 13 etape din totalul de 17 marcate de satelitul lui Dinamo din Liga 3.

Atacantul a semnat cu Dinamo în vară după ce în sezonul trecut a jucat la CS Dinamo din Liga 2, iar anterior la Metaloglobus.

Pentru Metaloglobus, Sârbu a bifat 15 prezențe cu un singur gol în Superligă (inclusiv play-off-ul de promovare).

„Perla” de 900.000 de euro de la Dinamo a ajuns să joace în Liga 3

Cristian Mihai (22 de ani), mijlocașul defensiv al lui Dinamo, a ajuns să evolueze în Liga 3. Fotbalistul a fost titular pentru Dinamo 2 în partida cu Axi Arena, câștigată de „câini” cu 3-1.

Situația fotbalistului este surprinzătoare în raport cu așteptările de la momentul transferului. Dinamo l-a adus de la UTA Arad pentru 350.000 de euro, iar în vara anului trecut era cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt. Valoarea sa de piață a scăzut treptat, iar acum este estimată la 650.000 de euro.

În actualul sezon, Cristi Mihai a prins doar patru apariții în meciurile oficiale ale primei echipe, în campionat și Cupa României, cu un total de 78 de minute. În schimb, sezonul trecut a bifat 28 de partide, un gol și două pase decisive sub comanda lui Zeljko Kopic.

Foto: Sport Pictures