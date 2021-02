Cristian Tudor Popescu, transant despre intoarcerea de scor uimitoare semnata de Simona: "Cu toata dragostea pentru Halep, meciul a fost pierdut de Ajla!"

CTP a laudat capacitatea aratata de Simona Halep in a gestiona finalul complicat al meciului cu Ajla Tomljanovic.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca Ajla Tomljanovic a pierdut meciul cu Simona Halep pe fondul numeroaselor greseli comise in finalul setului decisiv. Editorialistul a specificat ca puterea Simonei de a gestiona momentele critice a prevalat in partea finala a setului decisiv, spre nefericirea australienilor.

"Tomljanovic a jucat un tenis exceptional, meciul ea l-a pierdut, nu l-a castigat Simona. Cu toata dragostea pentru Halep, dar a fost un meci pierdut de Ajla. Nu doar in fata Simonei de astazi, ci in fata celor 10 de ani in care Simona a fost in varful tenisului, in top 10. Asta s-a vazut, capacitatea Simonei, trecuta prin atatea momente critice, de a rezista sub gloante. Asa a reusit Simona sa castige, sa nu se enerveze. E pericolul cel mai mare, sa joci cu o adversara mult mai jos clasata decat tine si sa vezi ca joaca exceptional.

Tomljanovic a facut niste mingi de generic! A fost mult mai agresiva decat Simona, a incercat mult mai mult, scurte exceptionale. De fapt, toate scurtele ei s-au transformat in puncte! A lovit la linie, decisiv, si-a asumat riscuri. Un tenis spectaculos! Meritul Simonei este ca a reusit sa uite ca este Simona Halep. Daca s-ar fi gandit prea mult la ideea «Fata asta nu are bunul simt sa piarda in fata capului de serie #2», ar fi fost ea pierduta.

A fost un punct emblematic la 5-5, in setul decisiv, cand Tomljanovic a reusit una dintre multele ei mingi pe linie. A reusit sa prinda niste tuse la milimetru! Si norocul a contat, bineinteles, tenisul nu e sah. Simona a izbutit insa sa le ridice in-extremis, iar Tomljanovic a gresit ultima lovitura, un drive-vole. Acela a fost punctul emblematic.

E un meci de mare folos. Astfel de partide castigate foarte greu, dupa o batalie crancena, pot propulsa jucatoarele in turneu, in special jucatoarele mari. Stiu sa se mobilizeze, sa foloseasca astfel de meciuri grele, in primele tururi, in fata unor jucatoare mai slab cotate”, a declarat CTP pentru GSP.

"A fost singura posibilitatea pentru Tomljanovic, sa riste, sa joace la linie. Sunt zile in care iti intra la milimetru, altele in care mingea se duce afara. A avut un psihic foarte bun australianca, a reusit probabil cel mai frumos meci al ei din cariera. Legat de duelul urmator al Simonei, cred ca are prima sansa impotriva rusoaicei Kudermetova, desi nu va fi usor," a fost concluzia jurnalistului.

Halep vs. Kudermetova se va juca vineri la o ora care urmeaza sa fie anuntata de organizatori in cursul zilei de joi.