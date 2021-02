Atac DUR la seicii milionari de la Paris: "Nu au zis nici 'accepti un euro ca sa ramai?'" Fostul capitan al lui PSG a spus TOT: "Am fost capitan la clubul ala!"

Thiago Silva (36 ani) a plecat de la PSG la Chelsea in vara!

Fostul capitan al campioanei Frantei a plecat liber de contract de la Paris Saint-Germain, dupa 8 ani petrecuti in tricoul echipei seicilor.

Thiago s-a aratat dezamagit de modul in care a fost tratat de oficialii clubului si a dezvaluit totul intr-un interviu pentru FourFourTwo.

"Niciodata nu mi-au oferit nimic. Nici macar un 'Thiago, accepti un euro ca sa ramai la noi?' Absolut nimic, ceea ce a fost extrem de enervant. E ceva si mai rau de atat. Chiar in mijlocul pandemiei, au avut la dispozitie trei luni pentru a organiza o ceremonie de 'la revedere', nu s-a facut nimic. Frate, nu am fost acolo doar un sezon sau cateva luni, au fost 8 ani in care am fost capitan si s-au ridicat trofee.

Meritam mai mult respect! Acelasi lucru s-a intamplat si cu Cavani. Sunt recunoscator pentru ce am trait acolo, lasand la o parte finalul, am fost fericit si am fost tratat frumos", a spus Silva pentru sursa citata.

Thiago Silva a jucat 315 meciuri in tricoul francezilor, a reusit sa inscrie de 17 ori si sa ofere si 5 pase de gol. In perioada petrecuta pe Parc-des-Princes, Silva a castigat 25 de trofee cu PSG.