Adi Mutu l-a criticat pe Marius Șumudică după ce a vrut să scoată echipa din teren în urma scandărilor din tribunele arenei în meciul de cupă dintre ”U” Cluj și CFR Cluj.

Adi Mutu a răspuns după reacția lui Marius Șumudică: „Bine că n-a făcut schema aia cu mâna”

Fostul internațional a fost întrebat despre răspunsul lui Marius Șumudică, după ce Adi Mutu l-a criticat după scandările rasiste din ”U” Cluj - CFR Cluj.

Adi Mutu a amintit de felul în care se manifestă tehnicianul român în timpul meciurilor.

„Bine că n-a făcut schema aia cu mâna, când se prefăcea că se scarpină. Mulțumesc pentru urări, la fel. Nu e vina mea, e vina lui. Voi nu știți, sau ce? Gestul în sine e foarte frumos, e un gest care trebuia făcut. Ce faci în astfel de cazuri?

Nu e Șumudică persoana potrivită să facă lucrul ăsta, dar gestul în sine are logică. Ce trebuie să facă arbitrul în astfel de cazuri? Ar trebui să fie toleranță zero, dacă vrem să facem ceva. În primul rând, e problema observatorului, cred. Dacă arbitrul se face că nu aude, poate să scrie în foaia de joc și trebuie să existe o sancțiune”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.

Ce a spus Marius Șumudică

Antrenorul lui CFR Cluj a fost întrebat despre comentariile făcute de Adrian Mutu, dar a evitat să ofere un răspuns clar, însă a păstrat un ton ironic.

„Nu comentez ce spune domnul Mutu, este prea mare pentru mine, a fost un jucător bun. Chiar i-am transmis, când marcase 100 de goluri în Italia, că este unul dintre cei mai mari jucători. Dacă dânsul are părerea asta despre mine, eu nu vreau să-i răspund. Îl salut pe această cale și să-i transmiteți toate cele bune lui și familiei lui”, a spus Marius Șumudică.