Meciul dintre U Cluj și FCSB, care va închide etapa cu numărul 14 din Superliga României, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul în partida de la Cluj este 0-0, iar două goluri au fost anulate.

Denis Drăguș s-a întors! Atacantul a revenit după accidentare

Denis Drăguș a fost introdus în teren în minutul 67 al partidei cu ”U” Cluj, în locul lui Aymen Boutoutaou.

Atacantul adus liber de contract de la Trabzonspor, dar evoluase în doar două partidei, pentru că s-a accidentat înaintea pauzei internaționale din septembrie.