CFR Cluj se află pe locul zece în clasament cu 18 puncte. După 14 etape desfășurate în sezonul regulat, ardelenii au bifat cinci victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Surpriză uriașă! Marius Șumudică poate pleca de la CFR Cluj! S-a stabilit deja și unde va semna

De când a revenit la CFR Cluj, Marius Șumudică a bifat 13 apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1,38 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Recent, Șumi a spus că își va prezenta demisia dacă CFR Cluj va fi depunctată, în contextul în care ardelenii riscă sancțiuni din cauza unor nereguli financiare constatate.

Conform iamsport.ro, Șumudică ar avea stabilită și următoarea destinație: Gaziantep. Tehnicianul a mai fost ”principal” la clubul din Turcia în perioada 2019-2021 (57 de meciuri) și în perioada 2023-2024 (28 de meciuri).

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Șumudică. Cert e că CFR Cluj nu trece deloc printr-o perioadă bună.

”Crezi că se poate ajunge la faliment la CFR Cluj?” Răspuns în direct la VOYO SPORT LIVE

Robert Niță a fost întrebat și ce părere are despre subiectul falimentului la CFR Cluj, club care se află în insolvență. Invitatul lui Cristi Pintea de la Matinalul VOYO SPORT LIVE își dorește ca ardelenii să treacă peste situația tensionată.

”(n.r. Crezi că această agonie în care se zbate CFR se poate termina bine pentru fanii ei? Sau ajunge la faliment?) Mi-aș dori pentru fotbalul românesc ca cei de acolo să găsească soluții. Vorbim de o echipă importantă, a câștigat trofee, a jucat în cupele europene. Cred că nici rivalii de la 'U' nu s-ar bucura că intră echipa în faliment. Sper ca Zăvăleanu (n.r. Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al lui CFR Cluj) să găsească resursele să se țină de planul de reorganizare”, a mai spus Niță.