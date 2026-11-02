GALERIE FOTO Lovitură grea încasată de FCSB contra lui „U” Cluj!

Lovitură grea încasată de FCSB contra lui „U” Cluj! Superliga
Alexandru Hațieganu
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„U” Cluj - FCSB, ultimul meci din etapa a 14-a a Superligii, este redat ACUM în format LIVE FOTO & TEXT de Sport.ro.

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FCSBSuperligaJuri CisottiU ClujAlexandru Stoian
Din articol

Antrenorul Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să facă o schimbare nedorită în minutul 32 al confruntării.  

Veste proastă pentru FCSB împotriva lui „U” Cluj

Mijlocașul Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua partida după ce a primit îngrijiri medicale timp de două minute.

Locul italianului pe teren a fost luat de atacantul Alexandru Stoian, cea mai eficientă rezervă a celor de la FCSB în stagiunea curentă.

Cisotti a acuzat probleme musculare și a părăsit terenul pe picioare, fiind însă ajutat de membrii staffului medical de la FCSB.  

Juri Cisotti s-a accidentat

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Echipele de start

  • „U” Cluj (4-1-4-1): Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic. Rezerve: Michail, Moldovan, Chinteș, Adams, Techereș, Nistor, Gheorghiță, Mendy, Bodnar, Aliev. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu. Rezerve: Popa, Popescu, Drăguș, Arad, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Stancu, Stoian, Labonne, Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf
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