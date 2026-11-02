Antrenorul Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să facă o schimbare nedorită în minutul 32 al confruntării.

Veste proastă pentru FCSB împotriva lui „U” Cluj

Mijlocașul Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua partida după ce a primit îngrijiri medicale timp de două minute.

Locul italianului pe teren a fost luat de atacantul Alexandru Stoian, cea mai eficientă rezervă a celor de la FCSB în stagiunea curentă.

Cisotti a acuzat probleme musculare și a părăsit terenul pe picioare, fiind însă ajutat de membrii staffului medical de la FCSB.