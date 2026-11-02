Invitat la emisiunea „Fața la Joc”, în direct pe VOYO, fostul internațional a explicat de ce consideră că sistemul actual nu reușește să producă suficienți jucători pentru echipele naționale.

Totul a pornit de la o întrebare pe care Raț a primit-o într-o cursă de taxi: „Domnu' Răzvan, ce facem, domn'e, cu naționala asta?”. Fostul fundaș a mutat discuția către sutele de școli de fotbal din București și rezultatele pe care acestea le oferă.

„Noi nu producem nimic, nu creăm jucători competitivi”

Raț a criticat faptul că multe academii ar pune accentul pe taxele plătite de părinți, nu pe dezvoltarea unor fotbaliști capabili să ajungă la nivel înalt.

Acesta a descris și un model de afacere în care academiile strâng zeci sau sute de copii, încasează taxe lunare și obțin venituri suplimentare din cantonamente și deplasări.

Raț a ironizat inclusiv organizarea unor tabere în destinații precum Dubai pentru copii de nouă sau zece ani, în condițiile în care, în opinia sa, prioritatea ar trebui să fie formarea lor sportivă.

„Noi suntem șmecheri pe burta goală. Noi nu producem nimic, noi nu creăm jucători competitivi, dar le spunem la toți care vin să ne facă cursuri: „Ce vrei, mă? Plecați, mă, de aici, că știm noi!”.

Astăzi merg în taxi și întrebarea clasică a omului din taxi: „Domnu' Răzvan, ce facem, domn'e, cu naționala asta?”. Și atunci eu întreb, am stat și eu și m-am gândit: băi, câte academii și școli de fotbal avem noi, doar în București? Zeci și sute! Câți jucători producem? 0, mulți de zero și probabil un unu undeva, real. Și atunci, de ce se întâmplă asta? Pentru că obiectivul fiecărei școli de fotbal, între ghilimele, nu este să creeze un Oprișan care ajunge la Villarreal sau la Șahtior Donețk, (n.r. – este să ia banii părinților ca să întrețină academia) Bravo!

Și atunci se gândește așa: „Ia fii atent, cam câți copii adun eu? 100–150. Cam cât e la București aici să dai, să plătești taxa? Păi, 5–6–7 milioane, 800 de lei”, care depinde, dacă te antrenezi pe Herăstrău dai mai mult, dacă pe la Berceni sau Popești, Ferentari, e altfel, și tot așa. Și zice: „Bă, am 150 de copii înmulțit cu 500 de lei, 75.000! Plătesc 20.000 antrenorii, ce mai am pe acolo, terenul, chiria și așa mai departe, rămân și eu cu vreo 7–8 mii de euro”. Și după aia mai sunt bonusurile, „arsurile” la cantonamente, unde plătesc părinții. Copiii la 9 și la 10 ani merg în cantonament în Dubai. Doamne ferește! E tabără în Dubai! Că nu facem fotbal la 9 ani. La 9 ani, dacă îi spui la un copil repede cum îl cheamă, nu știe! Pentru că el cognitiv, la 9 ani, nu înțelege! Îl arzi la drum, la biletele de avion, echipament, tot țiplă, cazare, „pe acolo am eu spârla cu ăla”, și uite așa mai vin 10 mii de euro odată la o lună, două, trei, depinde ce grupe are. Și antrenamente și „hai să creăm și noi fotbaliști”... Mielul de Paște!”, a spus Răzvan Raț.

România nu a mai participat la un Campionat Mondial din 1998, când a ajuns până în optimile de finală ale turneului din Franța. Tricolorii au ratat și prezența la ediția din 2026, după ce au pierdut cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului. Ultima participare la un turneu final a fost la EURO 2024, unde naționala a ajuns în optimile de finală.