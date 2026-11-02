Numele ”Briliantului” a fost asociat cu mai multe echipe în ultimele luni, dar discuțiile nu s-au concretizat, astfel că acesta s-a ocupat tot mai mult de academia sa deschisă în București. Acum, Mutu pare foarte aproape de o revenire la Federația Română de Fotbal.

Postul de selecționer al naționalei U21 a fost lăsat liber de Costin Curelea după ratarea calificării la Campionatul European, iar Mutu pare să fie marele favorit pentru a-l înlocui.

Adrian Mutu, aproape să revină ca selecționer al naționalei U21

Pentru Mutu, ar fi a doua experiență ca selecționer al naționalei de tineret. A mai fost acolo în perioada 2020-2021, când a reușit o califica la EURO 2021. În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Robert Niță, fostul atacant de la Rapid, a spus că fostul atacant de la Juventus, Chelsea, Inter sau Fiorentina reprezintă cea mai bună soluție pentru naționala U21.

„(n.r. - E Mutu cea mai bună variantă pentru naționala U21?) Da! A dovedit că poate să lucreze cu tinerii, are experiență și la nivel de echipă de club. Ca prezență, nu mai vorbim.

Pentru niște copii... chiar dacă mulți dintre ei nu l-au prins jucând, dar cu accesul la internet poți să vezi tot ce a făcut Adrian Mutu în fotbal. Cred că ai anumite sentimente când se deschide ușa și vezi că intră Mutu”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Final de mandat după eșecul de la Ibiza

Postul de selecționer al României U21 a rămas vacant după ce contractul lui Costin Curelea (42 de ani) s-a încheiat odată cu ratarea calificării la EURO 2027. Fostul tehnician a fost implicat și într-un scandal mediatic la începutul lunii, după ce a luat parte la o petrecere înaintea partidei cu Spania U21, disputată la Ibiza și pierdută de „tricolori” cu 1-7.

În urma acestui rezultat, naționala de tineret a terminat Grupa A preliminară pe poziția a treia, acumulând 16 puncte, în spatele Spaniei (27 de puncte) și al Finlandei (23 de puncte).