Nota primită de Radu Drăgușin după ”thriller-ul” Sassuolo - Fiorentina: ”Prins pe picior greșit!”

Nota primită de Radu Drăgușin după ”thriller-ul” Sassuolo - Fiorentina: ”Prins pe picior greșit!” Stranieri
SPORT.RO
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Fiorentina s-a impus cu scorul de 4-2 în fața celor de la Sassuolo în etapa a 10-a din Serie A.

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Nota primită de Radu Drăgușin în Sassuolo - Fiorentina 2-4

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Sassuolo a deschis scorul în minutul 25 prin Lauriente, dar Mellegrino a egalat pe finalul primei reprize. Fiorentina a trecut în avantaj în minutul 50, când Njie a marcat din pasa lui Brescianini. Tot Lauriente a înscris pentru 2-2 în minutul 65. Mastantuono a făcut 3-1 în minutul 79, iar Valdepenas a stabilit scorul final în prelungiri. 

Radu Drăgușin a fost titular în meciul cu Sassuolo, însă prestația sa a fost una modestă, încasând un cartonaș galben în minutul 42 și greșind la unul dintre golurile lui Lauriente.

Fundașul român a primit nota 5,5 din partea jurnaliștilor TuttoMercatoWeb pentru prestația din meciul cu Sassuolo. Deși au evidențiat unele intervenții bune în apărare, italienii au remarcat și greșelile comise de Drăgușin.

A avut câteva intervenții bune în defensivă, alternate cu unele degajări mai puțin reușite. A fost prins pe picior greșit la golul lui Laurienté, la fel ca întreaga linie defensivă”, au scris italienii.

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