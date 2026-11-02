Nota primită de Radu Drăgușin după ”thriller-ul” Sassuolo - Fiorentina: ”Prins pe picior greșit!”

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Sassuolo a deschis scorul în minutul 25 prin Lauriente, dar Mellegrino a egalat pe finalul primei reprize. Fiorentina a trecut în avantaj în minutul 50, când Njie a marcat din pasa lui Brescianini. Tot Lauriente a înscris pentru 2-2 în minutul 65. Mastantuono a făcut 3-1 în minutul 79, iar Valdepenas a stabilit scorul final în prelungiri.

Radu Drăgușin a fost titular în meciul cu Sassuolo, însă prestația sa a fost una modestă, încasând un cartonaș galben în minutul 42 și greșind la unul dintre golurile lui Lauriente.

Fundașul român a primit nota 5,5 din partea jurnaliștilor TuttoMercatoWeb pentru prestația din meciul cu Sassuolo. Deși au evidențiat unele intervenții bune în apărare, italienii au remarcat și greșelile comise de Drăgușin.

”A avut câteva intervenții bune în defensivă, alternate cu unele degajări mai puțin reușite. A fost prins pe picior greșit la golul lui Laurienté, la fel ca întreaga linie defensivă”, au scris italienii.