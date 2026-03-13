FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Superligă, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului. Adel Bettaieb a marcat, în minutul 26, eurogolul de trei puncte al piteștenilor.
Reacția lui Adel Bettaieb după succesul din Bănie
La finalul confruntării, Bettaieb a spus că tot ce contează pentru el și coechipierii săi este să ofere 100% la fiecare meci, subliniind cât de greu este să înscrii împotriva Craiovei pe „Ion Oblemenco”.
„A fost uimitor. Suntem foarte fericiți că jucăm în play-off. Am vrut să arătăm că nu am ajuns degeaba în play-off. Suntem foarte fericiți.
Noi am dat totul și în sezonul regular. Nu este ușor să înscriem la Craiova. Nu am cum să explic golul, e totul de sclipire.
Să fiu sincer, e doar începutul play-off-ului (n.r.- despre lupta la titlu). Luăm meci cu meci la fel ca în sezonul regular. Nu am schimbat oricum nimic, asta am jucat tot sezonul. Asta e important! Doar să dăm 100% de la meci la meci”, a declarat Bettaieb, la flash-interviuri.
Echipele utilizate în Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus (Samuel Teles 64), Screciu – Carlos Mora, Al. Creţu (Etim 64), Cicâldău, Bancu – D. Barbu (Băsceanu 46), Al Hamlawi (Nsimba 46), Baiaram (Houri 83). Antrenor: Filipe Coelho
- FC Argeș: Căbuz – Oancea (Tofan 69), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Rober Sierra, Garutti, Raţă – I. Rădescu (Y. Pîrvu 82), Ricardo Matos (Brobbey-Luckassen 82), Bettaieb (R. Moldoveanu 90+2). Antrenor: Bogdan Andone
- Cartonaşe galbene: Ad. Rus 46, Houri 87 / Oancea 7, Bettaieb 68, Brobbey-Luckassen 83, M. Tudose 87
- Arbitri: Rareş Vidican - Marius Badea, Raul Ghiciulescu
- Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Lucian Rusandu