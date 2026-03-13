FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Superligă, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului. Adel Bettaieb a marcat, în minutul 26, eurogolul de trei puncte al piteștenilor.

Reacția lui Adel Bettaieb după succesul din Bănie

La finalul confruntării, Bettaieb a spus că tot ce contează pentru el și coechipierii săi este să ofere 100% la fiecare meci, subliniind cât de greu este să înscrii împotriva Craiovei pe „Ion Oblemenco”.

„A fost uimitor. Suntem foarte fericiți că jucăm în play-off. Am vrut să arătăm că nu am ajuns degeaba în play-off. Suntem foarte fericiți.

Noi am dat totul și în sezonul regular. Nu este ușor să înscriem la Craiova. Nu am cum să explic golul, e totul de sclipire.

Să fiu sincer, e doar începutul play-off-ului (n.r.- despre lupta la titlu). Luăm meci cu meci la fel ca în sezonul regular. Nu am schimbat oricum nimic, asta am jucat tot sezonul. Asta e important! Doar să dăm 100% de la meci la meci”, a declarat Bettaieb, la flash-interviuri.

Echipele utilizate în Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1