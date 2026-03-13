Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima etapă din play-off-ul Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, FC Argeș a condus cu 1-0.

În minutul 26, Adel Bettaieb a reluat spectaculos și l-a învins pe Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, care a rămas stană de piatră în fața porții.

Gabi Balint a descris într-un singur cuvânt golul lui Bettaieb din Craiova - Argeș

Gabi Balint, fost internațional român, a fost prezent în platoul emisiunii de la Digi Sport de la pauza meciului Craiova - Argeș și a descris într-un singur cuvânt reușita lui Bettaieb din prima parte: ”senzațional”.

”Senzațional golul lui Bettaieb. Aseară am vizionat un video cu 12 goluri senzaționale reușite de jucătorii noștri. Ăsta e al 13-a”, a spus Balint.