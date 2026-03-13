România a rămas fără reprezentante în cupele europene încă de la finalul lunii ianuarie. FCSB și Universitatea Craiova au avut cel mai lung parcurs, până în faza principală Europa League, respectiv Conference League.
Gabor Kubatov: "Ferencvaros, mai multe puncte de coeficient decât toate echipele din România la un loc"
În schimb, Ungaria se bucură în continuare de rezultatele lui Ferencvaros. Clubul maghiar a învins joi seară Braga, scor 2-0, în prima manșă din optimile de finală Europa League, astfel că este favorită la o calificare în sferturi.
La o zi după victoria de la Budapesta, Gabor Kubatov, președintele lui Ferencvaros, a ținut să facă o comparație între clubul pe care îl conduce și reprezentantele României în cupele europene.
"Ferencvaros, de una singură, a strâns un coeficient UEFA mai bun decât toate echipele din România la un loc", s-a mândria Kubatov pe pagina sa de Facebook.
FCSB, Craiova, CFR și U Cluj, total de doar 23.000
Calculul făcut de Kubatov este unul corect. Până acum, Ferencvaros a acumulat 23.750 de puncte în clasamentul coeficienților UEFA pentru sezonul 2025/2026. În schimb, toate echipele din România au strâns în total 23.000 de puncte, după cum urmează:
- FCSB - 9.500
- Universitatea Craiova - 9.000
- CFR Cluj - 4.000
- Universitatea Cluj - 0.500
De partea cealaltă, Ferencvaros a reușit practic de una singură să ridice coeficientul Ungariei. Din totalul de 29.750 de puncte, 23.750 sunt obținute de echipa lui Robbie Keane. Celelalte au fost aduse de Paksi și Gyor (ambele cu 3.000), în timp ce Puskas Akademia a fost eliminată din turul 2 de Conference League și nu a punctat deloc.
Ungaria se distanțează de România
Datorită parcursului avut de Ferencvaros, Ungaria ia un avans tot mai mare față de România în clasamentul coeficienților UEFA. Maghiarii au ajuns pe locul 22, cu un total de 27.187, în timp ce România se clasează pe 24, cu 25.250.
Ferencvaros are însă șanse bune de a mai pune câteva puncte la coeficient. Dacă va trece de Braga, în sferturile Europa League va da peste câștigătoarea din duelul Panathinaikos - Betis (1-0, în tur).
