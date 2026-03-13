România a rămas fără reprezentante în cupele europene încă de la finalul lunii ianuarie. FCSB și Universitatea Craiova au avut cel mai lung parcurs, până în faza principală Europa League, respectiv Conference League.

Gabor Kubatov: "Ferencvaros, mai multe puncte de coeficient decât toate echipele din România la un loc"

În schimb, Ungaria se bucură în continuare de rezultatele lui Ferencvaros. Clubul maghiar a învins joi seară Braga, scor 2-0, în prima manșă din optimile de finală Europa League, astfel că este favorită la o calificare în sferturi.

La o zi după victoria de la Budapesta, Gabor Kubatov, președintele lui Ferencvaros, a ținut să facă o comparație între clubul pe care îl conduce și reprezentantele României în cupele europene.

"Ferencvaros, de una singură, a strâns un coeficient UEFA mai bun decât toate echipele din România la un loc", s-a mândria Kubatov pe pagina sa de Facebook.