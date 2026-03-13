FOTO Președintele lui Ferencvaros nu s-a putut abține. Mesajul cu țintă spre FCSB, Craiova, CFR și U Cluj

Președintele lui Ferencvaros nu s-a putut abține. Mesajul cu țintă spre FCSB, Craiova, CFR și U Cluj Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabor Kubatov (60 de ani), președintele clubului Ferencvaros, a făcut o referire la cluburile din România care au participat în acest sezon al cupelor europene.

TAGS:
Gabor KubatovferencvarosUngariaRomaniaFCSBUniversitatea CraiovaCFR ClujU ClujUEFA
Din articol

România a rămas fără reprezentante în cupele europene încă de la finalul lunii ianuarie. FCSB și Universitatea Craiova au avut cel mai lung parcurs, până în faza principală Europa League, respectiv Conference League.

Gabor Kubatov: "Ferencvaros, mai multe puncte de coeficient decât toate echipele din România la un loc"

În schimb, Ungaria se bucură în continuare de rezultatele lui Ferencvaros. Clubul maghiar a învins joi seară Braga, scor 2-0, în prima manșă din optimile de finală Europa League, astfel că este favorită la o calificare în sferturi.

La o zi după victoria de la Budapesta, Gabor Kubatov, președintele lui Ferencvaros, a ținut să facă o comparație între clubul pe care îl conduce și reprezentantele României în cupele europene.

"Ferencvaros, de una singură, a strâns un coeficient UEFA mai bun decât toate echipele din România la un loc", s-a mândria Kubatov pe pagina sa de Facebook.

FCSB, Craiova, CFR și U Cluj, total de doar 23.000

Calculul făcut de Kubatov este unul corect. Până acum, Ferencvaros a acumulat 23.750 de puncte în clasamentul coeficienților UEFA pentru sezonul 2025/2026. În schimb, toate echipele din România au strâns în total 23.000 de puncte, după cum urmează:

  • FCSB - 9.500
  • Universitatea Craiova - 9.000
  • CFR Cluj - 4.000
  • Universitatea Cluj - 0.500

De partea cealaltă, Ferencvaros a reușit practic de una singură să ridice coeficientul Ungariei. Din totalul de 29.750 de puncte, 23.750 sunt obținute de echipa lui Robbie Keane. Celelalte au fost aduse de Paksi și Gyor (ambele cu 3.000), în timp ce Puskas Akademia a fost eliminată din turul 2 de Conference League și nu a punctat deloc.

Ungaria se distanțează de România

Datorită parcursului avut de Ferencvaros, Ungaria ia un avans tot mai mare față de România în clasamentul coeficienților UEFA. Maghiarii au ajuns pe locul 22, cu un total de 27.187, în timp ce România se clasează pe 24, cu 25.250. 

Ferencvaros are însă șanse bune de a mai pune câteva puncte la coeficient. Dacă va trece de Braga, în sferturile Europa League va da peste câștigătoarea din duelul Panathinaikos - Betis (1-0, în tur).

Foto: Football Meets Data

Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
ULTIMELE STIRI
„Stejarii” se luptă duminică pentru bronzul european. Cele trei schimbări în primul „15” față de semifinala cu Georgia
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei

Ce notă a primit Andrei Rațiu din partea spaniolilor după victoria la scor obținută de Rayo în Turcia



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Transferul de 40 de milioane de euro pus la cale de FC Barcelona prinde contur
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
Alte subiecte de interes
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției  
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri 
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!