Primul meci din play-off a adus și prima surpriză majoră din play-off. Piteștenii au câștigat cu 1-0, grație reușitei lui Adel Bettaieb, care a punctat cu o ”scăriță” superbă, lăsându-l fără replică pe Laurențiu Popescu.

FC Argeș, surpriză uriașă: victorie pe terenul liderului!

Oltenii au alergat după golul egalizator. Au reușit chiar să puncteze în partea secundă, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid, astfel că Argeșul a plecat cu toate cele trei puncte de la Craiova.

Universitatea Craiova poate ajunge pe locul doi în urma acestei etape, dacă Rapid va câștiga derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, la ora 21:00. În același timp, FC Argeș a făcit un salt spectaculos în clasament.

Piteștenii au acum 28 de puncte, sunt la egalitate cu Rapid și au urcat pe locul doi. În următoarea rundă vor juca pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, în timp ce Craiova se va deplasa pe terenul lui Dinamo.

Programul meciurilor rămase din prima etapă de play-off:

Rapid - Dinamo, sâmbătă, 14 martie, 21:00

U Cluj - CFR, luni, 16 martie, 20:30

Clasamentul din play-off, după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: