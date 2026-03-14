Fotbalistul momentului din Superliga voia să plece după doar două săptămâni: „L-a sunat pe agent”

Adel BettaiebFC ArgesBogdan Andone
Adel Bettaieb a fost eroul lui FC Argeș în prima etapă a play-off-ului Superliga României, unde a marcat un gol senzațional în victoria cu 1-0 de la Universitatea Craiova.

Atacantul tunisian, născut în Franța, a dezvăluit antrenorului Bogdan Andone că, la începutul sezonului, după doar două săptămâni la echipa din Trivale, și-a sunat agentul să îl ia de acolo, crezând că nu va rezista pregătirii intense.

Bogdan Andone: „Sunt adeptul unei pregătiri spartane”

„Nu am făcut nimic special lui Bettaieb. Sunt adeptul unei pregătiri mai spartane, nu accept jumătăți de măsură. Implicarea și intensitatea la antrenamente se văd foarte clar. Cu Bettaieb am vorbit aseară și mi-a povestit cum, în primele două săptămâni, l-a sunat pe agent să îl ia de aici când a văzut cât de grele sunt antrenamentele”, a explicat Bogdan Andone pentru Digi Sport.

Golul din deplasarea de la Craiova a fost unul spectaculos. Bettaieb a preluat mingea pe piept după pasa lui Vadim Rață și a reluat acrobatic din interiorul careului, peste portarul Laurențiu Popescu. Această reușită a adus cele trei puncte pentru piteșteni. VEZI FOTO

În acest sezon, Adel Bettaieb a strâns 34 de meciuri pentru FC Argeș, în toate competițiile, cu 8 goluri și 5 pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 500.000 de euro.

Fotbalistul a venit la FC Argeș în vara lui 2025, liber de contract de la U Cluj. În România a mai evoluat pentru jumătate de an și la Poli Iași.

Publicitate
