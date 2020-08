Adam Nemec, prezentat oficial la Dinamo! Anuntul clubului din Stefan cel Mare

Adam Nemec este oficial jucatorul lui Dinamo!

Slovacul a semnt un contract valabil pe un an cu optiune de prelungire pe inca un sezon, a anuntat Rufo Collado, directorul sportiv al "cainilor", pe site-ul clubului.

Ultima oara el a evoluat in Cipru, pentru Pafos FC. Nemec a jucat doua sezoane pentru Dinamo, 2016-2017 si 2017-2018. In cele 57 de partide jucate in tricoul lui Dinamo, el a reusit sa marcheze 17 goluri.

Bine ai revenit la Dinamo Bucuresti, Adam Nemec!

1 trofeu a castigat Nemec la Dinamo, Cupa Ligii in 2017, cand a marcat ambele goluri ale ros-albilor in finala cu ACS Poli Timisoara (scor 2-0). Adam Nemec a mai obtinut doua trofee in cariera, titlul de campion al Slovaciei cu Zilina (2007) si Cupa Belgiei cu Genk (2009).

11 este numarul echipelor din cariera lui Nemec: Dubnica, Zilina (ambele din Slovacia), Genk (Belgia), Erzgebirge Aue, Kaiserslautern, Ingolstadt, Union Berlin (toate din Germania), New York City (SUA), Willem II Tilburg (Olanda), Dinamo Bucuresti (Romania) si Pafos (Cipru).

13 goluri in 43 de meciuri a marcat Nemec pentru echipa nationala a Slovaciei.

19 goluri a inscris Nemec pentru cipriotii de la Pafos in 46 de partide disputate in toate competitiile. Anul trecut, a fost golgeterul campionatului din Cipru, cu 16 reusite", a fost anuntul oficial al "cainilor".