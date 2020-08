Anuntul pe care il asteptau toti dinamovistii! Pablo Cortacero va organiza o conferinta de presa

Asteptarea fanilor echipei din Stefan cel Mare a luat sfarsit.

Dinamo a fost preluata de cateva saptamani de spanioli, dar ei nu s-au prezentat oficial echipei asa ca multi au devenit sceptici in privinta lor. In urma cu cateva zile, Cosmin Contra a fost anuntat atrenor principal in locul lui Gigi Multescu.

Potrivit surselor www.sport.ro, Pablo Cortacero va veni sambata in Romania, iar duminica va organiza o conferinta de presa in care se va prezenta clubului.

Pablo Cortacero poate veni in Romania la pachet cu un fost jucator de la Atletico Madrid. Dinamo si-a manifestat interesul pentru Francisco Molinero, jucator in varsta de 35 de ani.

Potrivit spaniolilor de la Cope.es, Dinamo ar fi facut deja o oferta pentru fotbalistul care a mai jucat in Stefan cel Mare, in 2010.

"Dinamo Bucuresti, echipa din Romania pentru care Molinero a jucat in 2010, i-a facut o oferta. Clubul are un nou actionariat format din spanioli, in frunte cu Pablo Cortacero, care a fost la Granada.

Directorul sportiv e tot spaniol si il doresc pe veteranul spaniol. Totusi, agentul jucstorilor le-a transmis cs acesta-si doreste sa continue la Sporting Gijon", au scris spaniolii.

Dinamo a mai oficializat pana acum transferurile lui Vlad Achim de la Viitorul si Janusz Gol de la Cracovia.