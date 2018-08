ACUZATII DURE la adresa lui Hagi! Un tanar jucator da vina pe "Rege" pentru ca a ratat transferul carierei: "Era nebunie sa ceri atat de mult! Nimeni nu putea plati!"

Un pusti in varsta de 18 ani il critica pe Gica Hagi pentru modul cum s-a comportat cu el.

Cristian Magerusan, fost jucator al Academiei Hagi, spune ca Hagi este principalul vinovat pentru ca nu a ajuns intr-un campionat puternic. Tanarul atacant in varsta de 18 ani acum spune ca pe vremea cand avea 15 ani a fost dorit in Anglia de Sheffield United, insa Gica Hagi a cerut 250.000 de euro in schimbul sau.

"Am dat probe la cinci sau sase echipe din Anglia, iar Sheffield United m-a dorit, insa mi s-a spus ca Academia Hagi cere 250 de mii de euro pentru mine. Eu aveam 15 ani atunci, era o nebunie sa ceri atat de multi bani pentru un copil, nimeni nu putea plati aceasta suma", a declarat Magerusan pentru Herald.

In prezent, Magerusan joaca pentru Bohemians in campionatul Irlandei. Tanarul fotbalist a suferit doua accidentari grave in Irlanda, ceea ce i-a stopat ascensiunea.

Magerusan sustine ca a fost contactat de oficialii federatiei din Irlanda, insa a refuzat propunerea de a juca pentru nationala Irlandei. Vrea sa joace pentru Romania.