Sfaturile "Regelui"! Simona Halep, ajutata de Gica Hagi sa castige finala Roland Garros: "Daca iti dereglezi mintea, devii un jucator normal!"

Simona Halep - Sloane Stephens este marea finala Roland Garros din 2018. Meciul este in direct la Pro TV, sambata, ora 15:00.



TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep a fost incurajata din tribune la semifinala cu Garbine Muguruza de Gica Hagi si Gica Popescu. "Regele" o sfatuieste pe liderul mondial sa joace finala cu Stephens cu mintea.



"Puterea unui mare campion sta in rezistenta mentala. Trebuie sa te incarci foarte repede. Daca iti dereglezi mintea, devii un jucator normal. Eu antrenez foarte mult mintea jucatorului. Am zis si inainte ca va castiga lejer. Sa fie atenta, concentrata. Sa o analizeze bine pe adversara din finala pentru ca trebuie sa stie unde si cum sa atace. Orice adversar, oricat ar fi de bun, are minusurile lui. Sloane e puternica, dar e masiva. Probabil, Cahill o sa-i spuna sa o miste mult ca e lenta", a declarat Gica Hagi la DigiSport.