Cristian Măgerușan este într-o formă de invidiat după plecarea de la Steaua și transferul la ASA Târgu Mureș. Atacantul de 25 de ani a marcat 6 goluri în primele patru meciuri din Liga a II-a.



Măgerușan nu a fost folosit în primul meci al sezonului împotriva lui FC Corvinul, încheiat 0-0, dar a început să își facă simțită prezența începând cu meciul cu Șelimbăr, câștigat cu 3-1.



Vârful a înscris un gol cu CSM Olimpia Satu Mare (4-0), două cu CSC Dumbrăvița (3-2) și a reușit un hat-trick cu Câmpulung Muscel (3-0), meci ce a asigurat statutul de lider formației ASA Târgu Mureș în Liga a II-a cu 13 puncte.



Măgerușan, care a marcat 10 goluri în 23 de meciuri pentru CSA Steaua anul trecut, a fost aproape de o revenire în Irlanda, la Bray Wanderers, dar mutarea a picat în ultima clipă. În schimb, a ales să semneze cu ASA Târgu Mureș, echipă aflată într-o ascensiune rapidă după fuzionarea cu Unirea Ungheni, după cum Sport.ro v-a prezentat AICI.



