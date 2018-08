Ianis a avut oferta din Serie A, dar "Regele" s-a opus! Dezvaluirea facuta de Walter Zenga: "Am avut o discutie cu Gica Hagi!"

Ianis Hagi ar fi putut continua in Serie A.

Ianis Hagi s-a despartit de Fiorentina in iarna, insa tanarul mijlocas ar fi putut continua in Serie A. Walter Zenga a dezvaluit ca a vrut sa-l aduca pe Ianis la Crotone, insa Gica Hagi a intervenit si l-a transferat la Viitorul.

"Eu am avut o discutie cu Gica Hagi. Am vrut sa il iau pe fiul lui la Crotone, dar dupa el l-a intors la Viitorul. E un fotbalist foarte talentat, mi-ar fi placut sa il antrenez pe el pentru ca din punctul meu de vedere, daca are incredere, poate sa devina un fotbalist important, dar, repet, Gica a preferat sa-l aduca inapoi", a declarat Walter Zenga pentru ProSport.

Crotone a retrogradat in Serie B la finalul sezonului trecut.