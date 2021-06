"A venit timpul sa castig trofee, din acest motiv am ales Universitatea Craiova!" Declaratia lui David Lazar dupa ce a semnat cu echipa patronata de Rotaru

Lazar a semnat un contract valabil 4 ani cu CSU Craiova.

Craiova a reusit sa il aduca pe David Lazar de la Astra, chiar daca mai avea contract inca un an cu echipa ilfoveana. Astel, echipa patronata de Mihai Rotaru s-a intarit in urmatoarele 4 sezoane cu un portar care este in vederile selectionerului Mirel Radoi, antrenorul debutandu-l in victoria cu Belarus, din noiembrie 2020, 5-3.

Jucatorul a oferit si primul interviu pentru suporterii CSU Craiova, pe pagina de Facebbok a clubului. Intrebat ce l-a tentant sa aleaga echipa din Banie, Lazar a raspuns ca este dornic sa castige trofee.

"Imi doresc sa castig trofee, pentru ca in ultimul timp am fost foarte aproape. La Astra de doua ori am ajuns in finala Cupei, la Pandurii am terminat campionatul pe locul doi. Acum a venit timpul sa castig trofee si din acest motiv am ales Universitatea Craiova.

In primul rand, sa joc cat mai bine si asa acum am mai spus, sa castig trofee. Nu este suficient sa castigi meciurile impotriva echipelor rivale. Pentru un fotbalist importante sunt trofeele, fiindca la finalul carierei, cand tragi linie, doar asta conteaza si asta isi vor aminti oamenii. Este mai putin important cate meciuri ai jucat, important este cate trofee ai castigat", a declarat David Lazar in interviul acordat suporterilor olteni.

La finalul conversatiei, portarul a fost provocat sa se caracterizeze in cateva cuvinte.

"In primul rand cred foarte mult in Dumnezeu. In rest, sunt un om modest, poate chiar prea modest, nu sunt vorbaret si clar pot spune ca sunt familist si sufletist", a dezvaluit Lazar.