BREAKING NEWS | Dupa ce Craiova lui Mititelu a dat lovitura cu Mutu, CSU loveste cu un super nume: Rotaru il vrea pe Boloni!

Razboiul Craiovelor poate atinge un nivel epic in acest sezon!

Dupa ce Mititelu l-a pus antrenor pe Mutu, Rotaru e gata si el sa contraatace cu un nume imens. Laszlo Boloni e dorit antrenor la CSU, anunta gsp.ro. Liber dupa ce s-a despartit de Panathinaikos, Boloni a mai fost cautat in aceasta saptamana si de CFR Cluj. In cele din urma, campioana a mers pe varianta Sumudica.

Boloni (68 de ani) ii poate lua locul lui Ouzounidis, care e chemat in Arabia Saudita, la Al Raed. Grecul e atras cu un salariu mult superior celui pe care il castiga acum pe Oblemenco. Venit in februarie la olteni, Ouzounidis mai e legat de Craiova prin contract, insa Rotaru e gata sa-l lase sa plece inainte de termen.



Laszlo Boloni n-a mai antrenat niciodata in Romania la nivel de club. Fostul selectioner are ani buni in Franta, unde le-a pregatit pe Rennes, Nancy, Lens sau Monaco, precum si in Portugalia, la Sporting, sau in Belgia, la Standard si Antwerp. Cu Sporting si Standard a luat titlul.