Echipa lui Rotaru e pusa pe treaba! Primul transfer oficializat din acesta vara: David Lazar a semnat pentru urmatorii 4 ani

Echipele din Liga 1 incep sa se miste pe piata transferurilor.

Dupa ce nu a reusit in sezonul trecut sa fie implica in lupta pentru titlu pana la final, CSU Craiova este hotarata sa schimbe acest lucru si sa fie o candidata serioasa in batalia care se va da in stagiunea urmatoare a Ligii 1. Oltenii au bifat si primul transfer pentru noul sezon, David Lazar, portarul de nationala adus de la Astra, in schimbul caruia au platit 200.000 de euro. Fotbalistul a semnat un contract valabil pentru urmatorii 4 ani.



Negocierile durau deja de ceva timp si s-a vorbit de o intelegere pentru transfer inca din iarna, insa totul a fost facut oficial de abia acum, dupa ce sezonul a fost incheiat. Ramane de vazut cum vor gestiona situatia oltenii, Mirko Pigliacelli declarand ca daca se va transfera un portar, se va gandi foarte serios sa paraseasca echipa.

"Noul nostru goalkeeper se afla in cel mai inalt punct al carierei sale de pana acum, a debutat in echipa nationala a Romaniei toamna trecuta, reusind, de asemenea, sa impresioneze in campionatul intern. Ii dorim mult succes lui David Lazar in familia alb-albastra", se arata intr-un comunicat al oltenilor.