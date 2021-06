Asta ar fi mutarea verii in fotbalul romanesc! Rotaru il vrea inapoi la Craiova pe Alex Mitrita

Zvonurile legate de transferuri devin din ce in ce mai interesante.

Jucatorul cu 14 selectii si doua goluri pentru nationala Romaniei ar putea face obiectul unui transfer interesant in aceasta vara, care ar dinamita lucrurile in Liga 1, fiind dorit de CSU Craiova, anunta as.ro. Formatia olteana vrea sa se implice serios in lupta la titlu din stagiunea urmatoare, iar eventualul transfer al lui Alex Mitrita ar aduce un plus mare formatiei patronate de Mihai Rotaru.



Mitrita are un salariu urias in Arabia Saudita, insa Al Ahli nu i-a platit niciun euro pana in acest moment. Chiar daca asteapta sa primeasca o suma importanta, Mitrita este deranjat de situatia de la echipa si vrea sa plece.



Fotbalistul se afla sub forma de imprumut la Al Ahli, fiind trimis acolo de New York City FC, si a strans 26 de meciuri, marcand de 4 ori si oferind 5 pase decisive. Craiovenii ar face o excelenta afacere daca ar putea sa-l aduca fara mari costuri pe Mitrita, jucatorul fiind vandut in urma cu 2 ani in Statele Unite, pentru 8 milioane de euro.