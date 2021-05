Si-a anuntat plecarea de la CSU Craiova?! Pigliacelli, pus pe ganduri de posibila aducere a lui Lazar! " Daca e luat, poate cineva nu mai are incredere in mine"

Portarul italian ar putea pleca de la olteni in aceasta vara.

Dupa ce s-a vorbit in presa de posibilitatea de David Lazar sa ajunga la CSU Craiova, portarul titular al oltenilor, Mirko Pigliacelli, nu a ezitat si a spus ca in cazul in care se va aduce un jucator pe postul sau, se va vedea nevoit sa se gandeasca serios la viitorul pe care il va avea la formatia olteana.

"In tribuna e foarte bine ca au venit fanii, era foarte mult timp de cand era stadionul gol, ca am avut perioada asta cu Covid. Speram ca anul viitor sa ne dea drumul din nou, avem nevoie de spectatori si e bine asa. Am avut un meci frumos, asa s-a terminat sezonul.

Eu am contract aici, am inteles ca a semnat deja un portar (n.r. David Lazar). Deja a semnat, asta e, n-am ce sa fac, nu e decizia mea. Nu mi-am dorit sa plec niciodata, dar daca vine un alt portar... daca asa e, daca nu e asa, vorbim degeaba. Daca e luat, poate cineva nu mai are incredere in mine, dar eu am mare incredere in Craiova, nu mi-am dorit niciodata sa plec", a declarat Pigliacelli.